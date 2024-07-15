تعزيز إنتاجية المياه والتحول إلى الري الحديث في الصعيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعزيز إنتاجية المياه والتحول إلى الري الحديث

تسعى وزارة الموارد المائية والري، من خلال عدد من المشروعات، إلى تعزيز إنتاجية المياه والتحول إلى الري الحديث في صعيد مصر.





وينشر دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالي، تفاصيل تعزيز وزارة والري لإنتاجية المياه والتحول إلى الري الحديث، في محافظات الصعيد. يأتي ذلك من خلال عدة خطوات أهمها؛ تحسين سبل عيش صغار المزارعين في الصعيد، ودعم صغار المزارعين وتحسين الأمن الغذائي، وزيادة إنتاجية المحصولية ودخل المزارعين.

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