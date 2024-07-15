الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام 2024/2025

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي (2022/ 2023)، (2023/2024) وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى، الذى عقده اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين، والتى تضمنت الشروط الآتية:

أن لا يقل مجموع الطالب / الطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 55%، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية.

وألا يقل السن عن (17) عام ولا يزيد عن (21) عام فى 1/10/2024، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح له / لها بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، وأن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة- التحاليل الطبية).

كما يشترط موافقة والد / ولى أمر (الطالب / الطالبة) على الإلتحاق بالقوات المسلحة، يحق لمجلس المعهد الذى يلتحق إليه الطالب / الطالبة بعد القبول أن يتم إستبعاده فى حال عدم القدرة على الإستمرار بالحياة العسكرية خلال الثلاث أشهر الأولى وفقا للشروط والمعايير المحددة.

فيما تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة ثلاث سنوات دراسية شاملة ( التأهيل والصلاحية – الإمتياز التدريبية الإجبارية – التدريب التخصصى) تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، كما يحصل المتطوع على كل الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وتسحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى، والمستشفى العسكرى بالزقازيق، والمستشفى العسكرى بدمياط، والمستشفى العسكرى بسوهاج، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتبارا من 20/07/2024 وحتى 08/09/2024،على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالورشة الرئيسية للخدمات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتبارا من 27/07/2024 وحتى يوم 14/09/2024.