جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل أسقفي أبوتيج وطما

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، الأنبا أندراوس، مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.





حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية، كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.

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