إيجاس: وصول 5 شحنات غاز مسال لتنفيذ خطة وقف تخفيف أحمال الكهرباء

جدة - نرمين السيد - شحنات غاز مسال

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.





وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن عدد الشحنات المتفق عليها، 21 شحنة، ووصل منها 5 شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا فى ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة. وقالت الشركة، إن باقي الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعًا، وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.

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