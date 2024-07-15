محافظ الفيوم يوجه بتوفير الأدوية الناقصة بمجمع التأمين الصحي بـ«كيمان فارس»

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدير مجمع عيادات التأمين الصحي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي، لمخاطبة الهيئة، لتدبير الأدوية الناقصة بالمجمع، للتخفيف عن المرضى.





جاء ذلك، في زيارة مفاجئة، تعتبر الأولى منذ توليه مهامه الجديدة، لمجمع العيادات، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية بمجمع العيادات.

استمع "الأنصاري"، خلال زيارته، لشرح بشأن أهم المعوقات التي تؤثر على سير العمل بمجمع العيادات على الوجه الأمثل، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وناقش عددًا من المرضى بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والمشكلات التي يواجهونها في صرف الأدوية.

وشدد، على تيسير الإجراءات لجميع المترددين على مجمع العيادات، مع مراعاة كبار السن وذوى الهمم، مشيرًا إلى أنه سيتم تدبير سيارتين لنقل الأدوية من المخازن لمجمع العيادات، توفيرًا للوقت وتخفيفًا عن المرضى، كما وجه، بتكليف طبيب الباطنة، بإعادة توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف بدائل للأدوية غير المتاحة، لحين ورود الأدوية المطلوبة.

ووجه بسرعة رفع المقهى العشوائي، والإشغالات القريبة من مجمع عيادات كيمان فارس، حرصًا على توفير النظافة العامة وتحقيق المظهر الحضاري، مؤكدًا على ضرورة رفع الإشغالات المخالفة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المشاه.