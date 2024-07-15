جدة - نرمين السيد - تواصل مبادرة حياة كريمة، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها، في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في المحافظات المستهدفة.





ويتناول الإنفوجراف التالي جهود حياة كريمة خلال 5 سنوات:- فخلال 5 سنوات، نجحت المبادرة في دعم ومساندة قرابة 4 ملايين مواطن، كما تم استهداف 2 مليون مواطن بمشروع صكوك الأضاحي. كما أطلقت مبادرة سبيل لتوصيل الوجبات الساخنة لمواطنين، ودشنت حملة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. خير لم ينقطع للمصريين على مدار 5 سنوات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.