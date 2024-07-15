لجنة دراسة بيان الحكومة: أغلبية الأعضاء أوصوا بالموافقة على البرنامج

أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، بيانًا في ختام اجتماعاتها التي استمرت 6 أيام.





وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، قيام اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته المقبلة، في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة.

ووجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه الشكر للمستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، على إدارته المُتميزة لأعمال اللجنة الخاصة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب، لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجًا ديمقراطيًا يليق بمكانة مجلس النواب.