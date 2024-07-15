محافظ القاهرة يشرف على إصلاح كسر ماسورة مياه بمدينة نصر

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وطالب محافظ القاهرة بالانتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن لعودة حركة المرور لطبيعتها، كما شدد على رئيس حي شرق مدينة نصر ومسئولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.
كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.
رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.
وأشار مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب إلى أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد 9 شفاطات لسحب المياه من الشارع .
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