محافظ بني سويف يوجه بمنع التكدس لحين الانتهاء من تطوير مستشفى ناصر

تفقد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز الطبي بشارع جمال عبد الناصر؛ لمتابعة سير العمل بالمركز الذي يتم من خلاله تقديم الخدمة الطبية " بصفة مؤقتة" بعد نقل بعض أقسام مستشفى ناصر إليه ، نظراُ لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.





وتابع المحافظ سير العمل بالمركز الطبي القريب من مستشفى ناصر، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات وتواجد الأطقم الطبية بالأقسام التي تم نقلها بالمركز، وأبدى المحافظ عدم رضائه عن مستوى الخدمة، لاسيما تكدس المواطنين والزحام الملحوظ أثناء الحصول على الخدمة الصحية، والذي وجه بسرعة تلافي ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكدس المواطنين المترددين على المكان البديل، مشددا على توفير الدعم اللازم للتيسير على المرضى وذويهم.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا لهم على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي داخل المحافظة، ومطمئنا اياهم أن الانتهاء من مشروع تطوير مستشفى ناصر العام يعتبر نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية ستشهدها المحافظة.

كما وجه المحافظ مسؤولي قطاع الصحة، بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال مطالب تحسين مستوى الخدمة، مكلفا وكيل الوزارة، بالتواجد بالمركز الطبي وعقد اجتماع مع المختصين لدراسة أنسب الحلول والإجراءات للتغلب على تلك المشكلة، بجانب مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة ودراسة تعديل صرف تلك الأدوية اواستبدال النواقص منها بأنواع أخرى متوافرة لها نفس الفاعلية.