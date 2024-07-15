جدة - نرمين السيد - محافظ كفر الشيخ

التقى علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين، خلال زيارته، اليوم الإثنين، لمدينة مسير؛ للتعرف علي طلباتهم ومقترحاتهم.





جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد صلاح، رئيس مدينة مسير، وعدد من القيادات التنفيذية. أصدر محافظ كفرالشيخ، تعليماته لرئيس مدينة مسير، بفحص جميع طلبات وشكاوى المواطنين، ووضع الحلول العاجلة لها وضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والتعايش مع مشاكلهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم والتواصل معهم ميدانيًا، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يشدد على التواصل الميداني وتحسين الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.