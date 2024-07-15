هيكلة الدعم ومطالب المصريين بالخارج.. أبرز ملفات الحكومة أمام البرلمان

وجه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة، الشكر والتقدير للسادة الوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، مشيرًا إلى وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.





استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الإثنين، خلال اجتماع اليوم السادس على التوالي للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، حيث عرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السياسة الخارجية المصرية القائمة على حماية الأمن القومي والقضاء على جميع التحديات داخلياً وخارجياً، والتواجد في جميع المحافل الدولية لإظهار صورة الدولة المصرية بشكل سليم، كما أعرب عن وجود خطة لدى الوزارة لتلافي جميع المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج.

ومن جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحوله من دعم عيني إلى نقدي، مشيراً إلى تعاون باقي الوزارات المعنية في هذا الشأن، مؤكداً أن الوزارة تبنى خطة ممنهجة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق الداخلية والمراكز اللوجستية.

كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية الوزارة في برنامج الحكومة مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لقطاعات الدولة، وأن استراتيجية بناء مصر الرقمية أول مستهدفات الوزارة.

وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن شكر الحكومة وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه الشكر للمستشار أحمد سعدالدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة، مشيراً الى أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجاً ديمقراطياً يليق بمكانة مجلس النواب.

من جانبهم أبدى العديد من النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من الاستيضاحات حول الملفات المعروضة في بيانات الوزراء مقترحين العديد من الرؤى التي تمكن الحكومة من الأداء بأعمالها، الأمر الذي لاقى ترحيباً من جانب الوزراء المعنيين متعهدين بتنفيذها.

وفي نهاية الاجتماع وجه المستشار أحمد سعد الدين الشكر والتقدير للنواب والوزراء على مناقشاتهم المثمرة والتي راعت اعتبارات المواطن المصري في المقام الأول، معلناً انتهاء اللجنة الخاصة من اجتماعاتها، وقيامها بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة، في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.