التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة لمتابعة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح اليوم. التضامن الاجتماعي : 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه





حيث قام ما يزيد على 836 ألف مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية، بإجمالي يزيد على نصف مليار جنيه حتي الساعة الثالثة من عصر اليوم الإثنين، وهو اليوم الأول لعمليات الصرف عن شهر يوليو الجاري.

ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة على مدار اليوم والأيام التالية، بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المُنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت صباح اليوم، عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بدايةً من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو، حيث وصل حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة، إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.