كبار السن في الجمهورية الجديدة.. مراحل زيادة المعاشات «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - زيادة المعاشات

على مدار الـ10 سنوات الماضية، كان ملف الحماية الاجتماعية على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطن بصفةً عامة، والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، ومنها زيادة المعاشات، والتي مرت بالعديد من الزيادات السنوية على مدار الفترة الماضية.





ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مراحل زيادة المعاشات خلال العشر سنوات الماضية في الإنفوجراف التالي: شهد عام 2014، أول زيادة في المعاشات بنسبة زيادة بلغت 10%، وبتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، وفي عام 2015، زادت المعاشات بنسبة زيادة بلغت 10%، بتكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه، وفي 2016 زادت المعاشات بنسبة زيادة 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه. وفي عام 2017، شهدت المعاشات زيادة بنسبة 10% وبتكلفة سنوية بلغت 21.4 مليار جنيه، وفي 2018 شهدت زيادة بنسبة 15% وبتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه، وفي 2019 بلغت نسبة الزيادة 15% وبتكلفة سنوية 28.1 مليار جنيه. وفي عام 2020، زادت المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه، وفي 2021 بلغت قيمة الزيادة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه، وفي عام 2022 شهدت زيادة 13% بتكلفة سنوية 38.4 مليار جنيه، وفي عام 2023 شهد زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

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