حياة كريمة تحقق حلم أم البنات الأصيلة فى تجهيزه.. (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 08:34 مساءً - الزوجة الأصيلة رزق تلك العبارة تلخص لنا قصة أم البنات تلك المرأة المصرية التي خرجت تعمل من أجل توفير نفقات علاج زوجها وتجهيز بناتها بعد أن أصيب زوجها وعائلها الوحيد بمرض الكبد الذى منعه من العمل.

لم تفقد السيدة الشقيانه الأمل في من يساعدها على حملها الثقيل وكبر سنها ، ووصل صوتها إلى مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين ومساعدتهم ، فقد تم التبرع بمبلغ مالى مساهمة في تجهيز البنات وإعانة هذه السيدة الاصيلة .



يعد المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" هو حلم الجمهورية الجديدة الذى أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصرى الذى طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية؛ فقد أنهت "حياة كريمة" عصور التهميش فى كافة قرى مصر التى ظلت على مدى عقود طى النسيان والإهمال.

فقد حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل، وتغطى فى مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.