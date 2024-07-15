نائبًا عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني يفتتح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

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أحمد جودة - القاهرة - نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، افتتح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة بحضور الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته حمل الدكتور هشام عبد العزيز أرقى التحيات وأطيب الأمنيات من فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودعواته أن يخرج المعرض في صورة مشرفة تليق بالمكتبة العريقة.

وأكد رئيس القطاع الديني أن القراءة هي الحياة وأن مكتبة الإسكندرية لها مكانتها العلمية والثقافية قديمًا وحديثًا، فهي ليست مجرد مكتبة وإنما هي مجمع ثقافي متنوع ومتعدد الثقافات والمعارف، فقد أضحت مكتبة الإسكندرية الجديدة مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

كما أكد أن وزارة الأوقاف لها نصيب كبير في البناء المعرفي والثقافي حيث إن قضية بناء الوعي قضية مشتركة بين الجميع، مؤكدًا على أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة فيها بوصفها من أهم القضايا والتحديات المعاصرة، وإن بناء الإنسان هو الهدف الذي نسعى إليه، وأنه لا إنسان بلا وعي سليم.

وأوضح رئيس القطاع الديني أننا في حاجة ماسة إلى بناء وعي رشيد يكون أهم مرتكزات رسالة الإصلاح في المجتمع، وهذا البناء لا بد أن يحاط بسياج من القيم الراسخة والأخلاق النبيلة، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على مشاركة مؤسسات الدولة في نشر الوعي والثقافة الإسلامية يقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إصداراته المتميزة بجناحه بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة؛ وذلك لجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات عربية ومترجمة مساهمة في نشر الفكر الوسطي المستنير والوعي الرشيد.

وفي ختام كلمته قدم رئيس القطاع الديني خالص الشكر والتقدير لإدارة مكتبة الإسكندرية العريقة وجميع العاملين بها على ما بذلوه من جهود لإقامة هذا المعرض، سائلًا المولى (عز وجل) لهم التوفيق والسداد.