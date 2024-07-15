عاجل- موعد أذان المغرب في يومي تاسوعاء وعاشوراء.. "أعرف هتفطر امتى النهاردة وبكرا"

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أحمد جودة - القاهرة - موعد أذان المغرب في يومي تاسوعاء وعاشوراء .. "أعرف هتفطر امتى النهاردة وبكرا"

يستعد الكثير من المسلمين لصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، نظرًا لأهمية يوم عاشوراء في الإسلام. يعتبر هذا اليوم من أبرز الأيام لدى المسلمين في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث يحتفلون به ويصومونه نظرًا لفضله العظيم، إذ يُكفّر ذنوب سنة ماضية لمن يصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» [أخرجه مسلم]. لذلك، تزايدت عمليات البحث عن موعد الإمساك والإفطار ليومي تاسوعاء وعاشوراء، والذي يوافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، الموافق 10 محرم 1446.

موعد الإمساك والإفطار لصيام يوم عاشوراء 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الفريضة لا يختلف عن صيام النافلة، حيث يبدأ الصيام من أذان دوت الخليج إلى أذان المغرب. وبالنسبة لصيام يوم عاشوراء، يجب التوقف عن الطعام والشراب قبل أذان دوت الخليج بدقائق قليلة، لتجنب الأكل أو الشرب عند بدء الأذان. يجب الامتناع عن الطعام والشراب عند قول المؤذن "الله أكبر"، ولا يجوز الأكل والشرب حتى انتهاء الأذان، فهذا خطأ شائع.

موعد الإمساك والإفطار ليومي تاسوعاء وعاشوراء

سيكون موعد الإمساك ليوم تاسوعاء، الموافق 15 يوليو، عند أذان دوت الخليج في تمام الساعة 04:21 صباحًا. بينما يكون أذان دوت الخليج ليوم عاشوراء، الموافق 16 يوليو، في تمام الساعة 04:22 صباحًا.

موعد الإفطار ليومي تاسوعاء وعاشوراء

من المقرر أن يُرفع أذان المغرب ليوم تاسوعاء في الساعة 07:58 مساءً، بينما يكون أذان المغرب ليوم عاشوراء في الساعة 07:57 مساءً.

فضل صيام يوم عاشوراء 2024

صيام يوم عاشوراء له فضل كبير، وقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم". كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء" [أخرجه مسلم].

وروى أبو قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" [أخرجه مسلم].