نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الفنان أحمد أمين.. مجلة علاء الدين تحتفل بعيد ميلادها الـ31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مجلة علاء الدين، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة عيد ميلاد المجلة الحادي والثلاثون؛ حيث أُقيمت الاحتفالية بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام العريقة.

جاء طلك بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذي قال في كلمته: “مبسوط بحالة الحب والدفء التي لمستها اليوم للفنان أحمد أمين، وأشكره على تلبية دعوة الأهرام، وأرحّب بكم في أهرامنا وبيتنا، وإن شاء الله مجلة علاء الدين تبقي صديقتكم”.

أما الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، قدّم التهنئة للحضور بمناسبة عيد ميلاد المجلة، وقال إن الفنان أحمد أمين هو مفاجأة اليوم، وأنه فنان متعدد المواهب، أهمها التمثيل والكتابة، كما قدّم الشكر للدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على دعمه لمجلة علاء الدين المطبوعة، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

شهد الحفل فقرة الساحر، التي تنافس الكبار والصغار على المشاركة بها، وبالفعل قدّموا مع الساحر مجموعة من الألعاب الشيقة باستخدام أدوات بسيطة، كما تجمّع عدد كبير من الأطفال فوق المسرح، لمشاركة البلياتشو في تقديم فقراته، وتسابق فريقا الأولاد والبنات، وكانت النتيجة فوز البنات.

وأعقب ذلك، الحوار الذي أجراه مجموعة من أصدقاء ومراسلي مجلة علاء الدين، مع الفنان أحمد أمين، وتنوّعت الأسئلة عن أسباب دخوله عالم الفن، وحبه للتمثيل، وأقرب الأدوار التي قدّمها على الشاشة إلى قلبه، وكيف يطوّر مهاراته وأدائه في التمثيل.

وأجاب عليهم الفنان بسلاسة تستوعبها عقولهم، وتؤثّر في قلوبهم، بأنه منذ صغره ليس لديه وقت فراغ، بل دائما يبحث ويكتشف ويتعلّم، حتى اكتشف حبه للتمثيل، وذلك من خلال المسرحيات التي كان يقدّمها في المنزل، وتكون من تأليفه، وبطولته، وإخراجه، ومع مرور الوقت تطوّرت الموهبة، ووصل إلى كل النجاحات التي حققها.

كما أعلن أنه يُعد حاليًا مسلسل كارتون للأطفال، وقريبًا سيخرج للنور، وأنه يتمنّى تقديم عمل يجسّد شخصية علاء الدين المصرية.

أيضًا أعلن الفنان كريم الحسيني عن تنظيم ورش دوبلاج لأصدقاء مجلة علاء الدين قريبًا، وأنه سيتم اختيار المتميزين للمشاركة في عمل للأطفال.

وفي نهاية الحفل، أهدى الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، درع المجلة، ونسخة من غلاف العدد الأول من المجلة، والعدد الأول من جريدة الأهرام، إلى الفنان أحمد أمين.

أُقيمت الاحتفالية تحت رعاية الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وإشراف سوزي شعبان وغادة بهنسي، مديرتي تحرير المجلة.