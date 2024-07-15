نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات القافلة العلاجية الشاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضه أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

واشارت نائب المحافظ ان القافلة مقامة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك بالوحدة الصحية الجديدة بالإسكان البديل.

لافتا أن القافلة قدمت خدماتها إلى نحو ٢٠٠٠ من المواطنين في تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والرمد والباطنة والنساء والجلدية والجراحة والأطفال ولاقت إقبالًا كبيرًا من قبل اهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وقد تم صرف العلاج بالمجان وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

وعلى جانب القافلة الطبية تم عمل أنشطة ثقافية لعدد ١٨٠ مواطنا وندوات توعوية عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حيث استفاد منها ٤٥٠ مواطنا، وكذا تم عمل ندوة توعوية من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعدد ٢٥٠ طفلا.

رافق نائب المحافظ الدكتور أحمد شعيب منسق حياة كريمة بالجيزة وممثلي جامعة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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