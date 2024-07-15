نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 19 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتُتِح جناح الأزهر، بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته التاسعة عشرة بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة أ.د/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدين حرص الأزهر على المشاركة الفعالة في المعارض الثقافية، لنشر وسطية الأزهر والتعريف بجهوده في خدمة الإسلام وقضايا الأمة.

ويشارك الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الحالية بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، كإصدارات هيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، كما يقدم ركن «مجمع البحوث الإسلامية» العديد من الإصدارات، التي تتناول قضايا متنوعة وتطرح محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.

ويتضمن جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أركانا عدة، منها ركن الفتوى وركن الطفل، كما يقدم الجناح ركنًا خاصًا لقطاع المعاهد الأزهرية، وركنا للخط العربي يتيح كتابة أسماء الزائرين للجناح؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.