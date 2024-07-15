خلال جولته بمطاي.. محافظ المنيا: علينا مضاعفة الجهد للتغيير للأفضل

جدة - نرمين السيد - واصل عماد كدواني محافظ المنيا جولاته الميدانية في مراكز ومدن المحافظة، حيث قام ظهر اليوم الإثنين، بزيارة مركز ومدينة مطاى لمراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم أداء الجهاز التنفيذي بالمركز في قطاعات الصحة والتموين وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وإزالة الإشغلات وغيرها من الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر في التفاصيل اليومية للمواطنين.





واستهل «كدواني» جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى مطاي المركزي، واستمع إلى شرح مفصل لمخطط المشروع بكافة مبانيه وتجهيزاته، موجهًا بالانتهاء من المشروع في أقرب وقت، فليس لدينا رفاهية الوقت لافتا إلى أن المنيا على بعد خطوات قليلة للانضمام إلى منظومة التامين الصحي الشامل مما يستلزم تجهيز عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية لتحقيق طفرة علاجية كبرى لأبناء المحافظة.

وانتقل المحافظ إلى تفقد عدد من شوارع مدينة مطاي للوقوف على أعمال النظافة والتجميل، والتقى عددًا من المواطنين وتبادل معهم الحديث لمعرفة مدى رضاهم والاستماع إلى مطالبهم، موجها مسئولي المركز ببذل المزيد من الجهود في مجال النظافة وإزالة التعديات ومخالفات البناء والتعديات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وتوجه المحافظ إلى المركز التكنولوجي لمتابعة تلقى ملفات التصالح في مخالفات البناء ومدى تفاعل المواطنين مع التيسيرات المقدمة لهم في هذا الصدد ومدى رضاهم عن أداء موظفى المركز وسرعة انجازهم للمهام دون تقصير أو تراخي.

كما زار اللواء كدواني مبنى مجلس مدينة مطاى ومقر الحملة الميكانيكية لتفقد معداتها والوقوف على مدى جاهزيتها لإنجاز ما يسند لها من مهام، مشددًا على ضرورة مراجعة معدات وآليات الحملة لتكون مستعدة بشكل كامل لأداء عملها في أي وقت وتحت اية ظروف.

وفى ختام جولته بمطاي، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا ضم جميع رؤساء الأحياء والوحدات القروية موجها بالعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا فى القرى والتركيز على أعمال النظافة، ورصد وإزالة التعديات، والحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة.