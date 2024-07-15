بعد إعلانه التنسيق مع المؤسسات تحت مظلة الأزهر.. المفتي يشكر وزير الأوقاف

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جدة - نرمين السيد - المفتي ووزير الأوقاف
وقال مفتي الجمهورية: إن هذه الروح الطيبة الواضحة، والتكامل البين بين المؤسسات الدينية واصطفافها متناغمة متآلفة تحت مظلة الأزهر الشريف، سيؤتي ثماره خدمة للدين والوطن، ويدعم جهود هذه المؤسسات مجتمعة في تجديد الخطاب الديني.
وشدد المفتي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بوعي الإنسان المصري، وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الدينية وإعلاء القيم المشتركة.
ووجه مفتي الجمهورية الشكر، للدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- لإعلانه في أثناء استعراض برنامج الوزارة خلال الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، التنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدا واحدة تحت مظلة الأزهر الشريف.
وأضاف مفتي الجمهورية أن تبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية يساهم في توسيع آفاق المعرفة والفهم المتبادل للقضايا الدينية والاجتماعية، ويمكن المؤسسات الدينية من الاستفادة من تجارب بعضها البعض وتطوير أساليب العمل والتعامل مع التحديات الراهنة.
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