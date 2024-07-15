محافظ الشرقية يتفقد مستشفى ههيا ويوجه بزيادة أطباء الأشعة لسد العجز

أجرى حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمركزى ههيا وأبو كبير، بدأت بتفقد مستشفى ههيا؛ لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والفنيين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل المكلفين بها.





وحرص المحافظ على تفقد الأقسام الطبية والتعرف على إمكانيات كل قسم، مشددًا على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى الوافدين من قطاع غزة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى والذين أعربوا عن خالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية ولقطاع الصحة بالشرقية على رعايتهم وتسخير كافة إمكانيات المستشفى من أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات وقوى بشرية لخدمتهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لديارهم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتزويد بعدد 2 طبيب بقسم الأشعة لسد العجز وتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى، وعلى توفير كافة الأدوية اللازمة لسد احتياجات المرضى وفى حالة وجود نواقص ببعض الأنواع يتم توفير البدائل من خلال اللجان العلمية المتخصصة لضمان تقديم خدمة صحة وعلاجية متميزة للمرضى.

وفى لمسه إنسانية واستجابة لمطلب أحد المرضى بتوفير معاش تكافل وكرامة له ليحيا حياه كريمة، كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة عن الحالة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على المعاش.

وانتقل المحافظ إلى شارع أحمد عرابى وسط مدينة ههيا لمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة وازدواج، بطول 2 كيلو متر والمنفذ ضمن أعمال ازدواج وتوسعة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا / أبو كبير بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى وبتكلفة مبدئية مليار جنيه.