⁠وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيرة الإمارات فرص الاستثمار السياحي فى مصر

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جدة - نرمين السيد - وزير السياحة والآثار
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي سيعقدها الوزير مع سفراء دول العالم بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون على المستوى السياحي والأثري وبما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه العلاقات تتميز بخصوصية وتنوع على مستوى كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين ولاسيما السياحة والآثار.
ومن جانبها، تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي بالتهنئة للوزير على توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وخلال اللقاء، تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة ما تم مناقشته خلال اللقاء بما يساهم في المضي قُدماً بالعلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب لتشهد مزيداً من أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وحضر اللقاء كل من: السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وسامي النقبي رئيس قسم الشئون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.
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