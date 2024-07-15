وزير التعليم يستجيب لطالبتين من أوائل الثانوية الفنية بتوفير منحة جامعية

جدة - نرمين السيد - دعاء إبراهيم وسهيلة ياسر

استجاب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناشدة الطالبتين دعاء إبراهيم من أوائل الثانوية الفنية تجاري، وسهيلة ياسر من أوائل الثانوية الفنية زراعي، للحصول على منحة تساعدهما على استكمال دراستهما الجامعية.





ووجه الوزير الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفني بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير منحة دراسية باحدى الجامعات للطالبتين. وكانت الطالبتان قد ناشدتا الوزير خلال استضافتهما ببرنامج "جروب الماميز" على قنوات مدرستنا للاحتفاء بتفوقهما، وكشفت كل منهما عن رحلتها مع التفوق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كادت تهدد مسيرتهما في فترة من الفترات. وعقب مناشدة الطالبتين، أصدر الدكتور محمد عبداللطيف توجيهاته برعاية الطالبتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رعاية الموهوبين والمتفوقين، مؤكدا أن بابه سيظل مفتوحا دائما لأبنائه الطلاب من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الوزارة.

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