وكيل أول النواب: بيان الحكومة تضمن أغلب مخرجات الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 09:32 مساءً - أجرت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" لقاءا مع المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة، ووكيل أول مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد سعد الدين: إنه خلال الجلسات الماضى حضر 28 وزيرا بخلاف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذى كان متواجدا طوال الجلسات واستطاع تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنواب.

وأضاف أحمد سعد الدين، أن النقاسات امتدت لساعات طويلة، وبرنامج الحكومة تضمن عرض بيان الوزراء، وحماية اجتماعية وهى أحد مخرجات الحوار الوطنى، كما تضمن البرنامج أغلب مخرجات الحوار الوطنى، وكان هناك ترحابا من الوزراء لكل التساؤلات، وكانت النقاشات مثمرة وهناك استجابة كبيرة منهم على تساؤلات النواب.

تابع أحمد سعد الدين، برامج الحكومة كانت فى السابق حوالى 5 سنوات، وهذه المرة 3 سنوات فقط، من أجل مواكبة التطورات العالمية، لافتا إلى أن الحكومة ستتلقى فى النهاية الملاحظات والتوصيات على برنامجها وستعمل بجدية على هذه الملاحظات والتوصيات.

وأشار أحمد سعد الدين إلى أن الخطوة المقبلة هى تصويت اللجنة على منح ثقة للحكومة ثم إعداد التقرير وسيتم نشره للأعضاء حتى يتم مناقشته فى جلسة الخميس المقبل.