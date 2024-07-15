نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة لمتابعة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح اليوم، حيث قام ما يزيد على 836 ألف مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على نصف مليار جنيه حتي الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين وهو اليوم الأول لعمليات الصرف عن شهر يوليو.

ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج « تكافل وكرامة» على مدار اليوم والأيام التالية، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت صباح اليوم عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، حيث وصل حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.