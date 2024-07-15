وزيرة التنمية المحلية ترأس لجنة مقابلات مسابقة القيادات لشغل 91 وظيفة

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جدة - نرمين السيد - وزيرة التنمية المحلية
فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات بالمحافظات، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.
وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من: الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب والمستشار الدكتور لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه من المقرر أن يستمر اجراء المقابلات الشخصية لمدة 15 يوماً لحوالي 1541 متقدمًا والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة وأجروا عدداً من الاختبارات والامتحانات التحريرية والشفوية واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية والتعرف على التاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين خلال المقابلات الشخصية حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشة المتقدمين أيضًا حول ما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.
والجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً للإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.
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