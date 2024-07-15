تكليف أحمد رزق قائما بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

جدة - نرمين السيد - الدكتور أحمد رزق أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، قرارا بتكليف الدكتور أحمد رزق محمد نسيم، مدير مستشفى السلام التخصصي، القيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



نص القرار الذي حمل رقم 267 لسنة 2024، الذي حصل موقع "دوت الخليج" على نسخة منه، تكليف الدكتور أحمد رزق محمد نسيم، أخصائي طب بشري بمستشفى السلام التخصصي، القيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

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