أسر مصرية لـ"العالم فى العلمين": فخورون بالمكان والأجواء جميلة "تعالوا هتنبسطوا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 10:29 مساءً - عبرت أسرة مصرية عن سعادتها بتواجدها فى مدينة العلمين الجديدة، حيث قالت ربة الأسرة :هذه هى المرة الثالثة على التوالى أزور المدينة والتى تتميز بفرق المعمار الكبير الذى حدث، ونحن فخورين بالمكان والمناخ وكل تفاصيل المدينة والتغيير الذى يحدث.

وأضافت الأسرة خلال لقاء بكاميرا برنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى، مهتمون بالمشاركة فى فعاليات المهرجان والاستمتاع بالبرامج الرياضية والثقافية والفنية، مؤكدة أن الأجواء جميلة والبحر ممتع والبحيرات والمياه فى كل مكان.

وأكدت الأسرة أن المدينة مصممة للأعمار المختلفة من جنسيات مختلفة لممارسة جميع البرامج، فضلا عن الطرق الممهدة التى تساعد فى الإنتقال من مكان لمكان، وتقديم جميع الخدمات.

وقال الطفل يوسف، إن المدينة بها حاجات جميلة مش متواجدة فى أى مكان تانى، والجميع مستمتع بالمكان، وبحب أشوف المطرب أمير عيد.

وأكدت أسرة أخرى أن الأجواء جميلة واليوم ممتع، والأطفال سعداء بالعروض التى يتم تقديمها منها عروض السيرك، والتقطتنا صور تذكارية، وبقول للى مجاش العلمين :"تعالوا هتنبسطوا"، وياريت كل صيف يبقى فى أفكار زى كدة.