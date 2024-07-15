بلدية المحلة يوقف صحوة الزمالك بتعادل سلبي في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:30 مساءً - تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يقع الزمالك فى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 30 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

أول ربع ساعة من المباراة شهدت لعبا تعاونيا بين الفريقين، وإن كان فريق بلدية المحلة الأكثر خطورة، وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى محمد صبحي.

وفي الربع ساعة الثانية استمر اللعب التعاوني بين الفريقين، وظلت سيطرة بلدية المحلة على مجريات المباراة أكثر من الزمالك، الذى حاول السيطرة على وسط الملعب لكن بدون جدوى.

ولم ينجح الزمالك فى الشوط الأول فى تشكيل خطورة على مرمى بلدية المحلة، وكانت السيطرة للبلدية، وكاد الفريق فى أكثر من مرة يسجل هدف التقدم.

مع بداية الشوط الثانى، دخل عبد الله السعيد بدلاً من محمد السيد، وبعدها انتفض الزمالك وسدد سيد نيمار كرة صاروخية تصدى لها الحارس وارتدت لناصر منسى ليسددها خارج المرمي.

وتعرض محمد صابر لاعب بلدية المحلة لإصابة قوية فى الركبة، أدت لخروجه من الملعب على سيارة الاسعاف الصغيرة، وفى الدقيقة 61 أجرى جوميز تبديلات أخرى بدخول مصطفي شلبي وناصر ماهر بدلاً من حازم أسامة، وجمال موتيابا، وفى الدقيقة 75 دفع جوزيه جوميز بيوسف أوباما بدلاً من سيد نيمار.

وفى الربع ساعة الأخيرة انتفض الزمالك وسيطر على مجريات المباراة وهدد مرمى البلدية بأكثر من كرة خطرة كاد أن يسجل منها هدف التقدم.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا، خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

وضم تشكيل بلدية المحلة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد حسين، خط الدفاع: نور الزموري – أحمد العش – أحمد رضا – أحمد كهربا، خط الوسط: محمد صابر – وحيد محسن - بنجامين إينوك – إبراهيم شتا، خط الهجوم: حمزة مجدي - حسام أشرف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود ماهر ومحمد أشرف وإيمانويل وإسلام مرزوق ومحمد عبد الرازق والسيد عوض وحسام حسن وأحمد عتمان وماجد هاني.