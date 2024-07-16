خلال الاحتفال بالعيد القومي.. فنلندا تقدر دور مصر المحوري فى دعم الاستقرار

أقام السفير هيثم صلاح، سفير مصر فى هلسنكى، حفل استقبال بدار السكن المصرى بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.





حضر الاحتفال نخبة من مسؤولى وزارة الخارجية الفنلندية وفى مقدمتها مديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة عميد السلك الدبلوماسي فى فنلندا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين فى هلسنكى، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية فى هلسنكى.

ألقى السفير المصرى خلال كلمته الضوء، على العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وفنلندا والتى شهدت على مدار السنوات الأخيرة تنسيقاً وتعاوناً فى عدة مجالات على الصعيدين الثنائى والدولي، وهو التعاون الذي عكسه عدد من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة والتى كان آخرها المشاركة الفنلندية رفيعة المستوى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.

أبرزت كلمة السفير المصرى كذلك الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، وفى هذا الاطار استعراض المؤشرات الاقتصادية الايجابية لأداء الاقتصاد المصرى وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المجالات لاسيما المناطق الصناعية المرتبطة بالموانئ المصرية الرئيسية.

كما استعرض أبرز الجهود التنموية فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة وبالأخص بداية عمل كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارة الخارجية من العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها أبرزت ممثلة الخارجية الفنلندية متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فنلندا لدور مصر المحوري فى دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار فى المنطقة.