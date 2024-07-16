جامعة القاهرة تتفوق على جامعات أوروبية وأمريكية عريقة في تصنيف ليدن الهولندي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:29 صباحاً - د. الخشت: نتفوق على الجامعات الأمريكية وأبرزها كنتاكي وبرينستون وكاليفورنيا وبافلو نيويورك

د. الخشت: نتقدم على عدد من الجامعات الإنجليزية الشهيرة أبرزها ليفربول ونيوكاسل وكارديف ومارين كوين لندن

د. الخشت: نسبق عددًا من الجامعات الأوروبية المرموقة ومنها فرايبورغ الألمانية وبازل السويسري وبوليتك ميلانو الإيطالية وكلود برنارد ليون 1 الفرنسية

د. الخشت: نجحنا في التفوق علي أكبر 40 جامعة تركية بالتصنيف الهولندي

د. الخشت: ما تحقق إنجازات نتيجة لجهود منظومة كاملة بالتخطيط والجهد والتنفيذ

د. الخشت: ما حققته جامعة القاهرة من إنجازات بالتصنيفات العالمية يكرس لمرحلة تاريخية سيذكرها التاريخ

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول أداء الجامعة في التصنيف الهولندي "ليدن"، وذلك في إطار مستوى القياس للأداء والتقدم بالتصنيفات الدولية مقارنة بالجامعات العالمية من الصف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية والجامعات الأوروبية والإنجليزية، بالإضافة إلى المستوي الإقليمي، للتأكيد على نقاط القوة والتركيز على إصلاح نقاط الضعف للحفاظ على مستوى التقدم الذي حدث في ترتيب الجامعة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة في جميع التصنيفات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة في ذات التصنيف بنسبة تقدم تقترب من 35% وذلك بالتواجد في الترتيب 260 عالميًا لآخر نسخة لعام 2024، بالإضافة إلى تصدر كافة الجامعات والمؤسسات المصرية والأفريقية، من بين 30 ألف جامعة عالمية، بما يضمن استمرار تواجدها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم.

وأكد التقرير على أن جامعة القاهرة نجحت في التفوق علي عدد كبير من الجامعات العالمية ليس في الترتيب فقط وإنما فى إجمالي البحوث العلمية المنشورة دوليا طبقا لنتائج هذا المصنف، حيث نجحت جامعة القاهرة في الوصول إلى مجمل بحوث بلغ 5821 بحثا متقدمة على الجامعات البريطانية الكبرى وأبرزها جامعة ليفربول والتي جاءت بمجمل أبحاث 5185، وجامعة نيوكاسل والتي حصلت علي مجمل أبحاث 5095، وجامعة كارديف 4806، وجامعة وارويك 4730، وجامعة اكستر 4336، وجامعة كوين ماري لندن 4283، وجامعة كوينز بلفاست 3546، وجامعة يورك 3460 بحثًا.

وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة نجحت في التقدم على عدد كبير من الجامعات الأمريكية الكبيرة وأبرزها جامعة براون وجاءت بمجمل أبحاث 5753 بحث، وجامعة كونيتيكت 5705، وجامعة كنتاكي 5466، وجامعة بايلوركول ميد 5375، وجامعة ولاية آيوا 5339، وجامعة برينستون 5327، وجامعة تكساس - مركز جنوب غربالبحر الأبيض المتوسط - دالاس 5217، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 5148، وجامعة إنديانا - جامعة بوردو إنديانا بوليس 5081، وجامعة بافالو - جامعة ولاية نيويورك 4964، وجامعة ولاية كولورادو 4792 بحث.

وشدد التقرير على أن جامعة القاهرة لم تتفوق فقط على الجامعات الأمريكية والإنجليزية وإنما على مستوى القارة الأفريقية حيث نجحت في التقدم على كافة الجامعات، ومنها جامعات كيب تاون وبريتوريا بشمال أفريقيا وصفاقص وتونس المنار بدولة تونس.

وأشار التقرير إلى أنه على المستوى الإقليمي فقد دخلت 40 جامعة تركية إلى التصنيف الهولندي وحققت جامعة القاهرة التفوق عليها جميعاً بالتصنيف، أما الجامعات الأوروبية حققت جامعة القاهرة تفوق على عدد كبير منها وأبرزها جامعة فرايبورغ الألمانية بمجمل أبحاث 5469، وجامعة مدريد الإسبانية 4833، وجامعة كلود برنارد ليون1 الفرنسية 5625، وجامعة بازل السويسرية 5304،وجامعة بوليتك ميلانو الإيطالية 5206، وجامعة زغربالكرواتية 5113 بحث، بالإضافة إلى عدد كبير من الجامعات بشرق أوروبا.

من جانبه أكد الدكتور الخشت، أن نجاح جامعة القاهرة في التفوق على جامعات كبيرة في معظم دول العالم يعد إنجاز كبير للجامعة مما يجعل من هذه المرحلة من تاريخ الجامعة مرحلة تاريخية في جميع التصنيفات العالمية سيذكرها التاريخ، مشددا على أن الترتيبات التي وصلت إليها جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها وتفوقها على جامعات أمريكية وأوروبية وإنجليزية وإقليمية إنجاز كبير في تاريخ جامعة القاهرة.

وشدد الدكتور الخشت، أن ما تحقق من إنجازات نتيجة لجهود منظومة كاملة نجحت في وضع هدف وسعت لتحقيقه بالتخطيط والجهد والتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة وضعت نصب أعينها من 7 سنوات الوصول إلى العالمية والآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع وتصنف جامعة القاهرة الآن من ضمن أفضل 1% من جامعات العالم المرموقة.