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وأكد محافظ الجيزة مراعاة أن تكون مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية .
تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده انتظام العمل بسوق بن حزم الحضارى الجديد بمركز بمدينة البدرشين والذى يضم 106 محلات تجارية لعرض وبيع كل السلع التموينية والإستهلاكية والمنتجات اليدوية والصناعات الحرفية المحلية والخاصة بالأسر المنتجة والشباب لمتابعة عمليات البيع والشراء وموقف توافر السلع ومدى إلتزام الباعة بالأسعار المعلنة.
وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على الاستماع لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم بالسوق ومدى رضائهم عن السلع والكميات المتوفرة به.
كما اطمأن محافظ الجيزة من التجار على سهولة الإجراءات الخاصة بإدخال وعرض السلع والخدمات الخاصة بهم وناشدهم بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بإدارة السوق والأسعار المعلنة دون مغالاة.
كما تابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاءات الجارية بمحيط السوق والتي تشمل تمهيد الطرق المحيطة به وتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة والرامبات الخاصة بذوى القدرات .
وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الإنتهاء من شبكات الإطفاء وإجراءات الحماية المدنية ومنع أي معوقات لحركة المارة أمام مخارج الطوارئ وفتحات التهوية.
كما كلف المحافظ على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لمنظومة النظافة بالسوق لمنع تراكم أية مخلفات بمحيطه للحفاظ على المظهر الحضارى وذلك بالتعاون مع إدارة السوق والتجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنهاء إجراءات الحماية المدنية بسوق بن حزم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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