الحكومة تنفي عودة الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام «أون لاين»

جدة - نرمين السيد - مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء

نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.





ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي 2023. وأوضح أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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