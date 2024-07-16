نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: سوق بن حزم يوفر نافذة حضارية لخدمة أهالي البدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي سعي المحافظة نحو إنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات فى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعه الجائلين والتعديات علي الأرصفة والطرق العامة.

مؤكدًا علي مراعاة أن تكون مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال تفقده انتظام العمل بسوق بن حزم الحضارى الجديد بمركز بمدينة البدرشين والذى يضم عدد 106 محل تجارى لعرض وبيع كافة السلع التموينية والإستهلاكية والمنتجات اليدوية والصناعات الحرفية المحلية والخاصة بالأسر المنتجة والشباب لمتابعة عمليات البيع والشراء وموقف توافر السلع ومدى إلتزام الباعة بالأسعار المعلنة.

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على الإستماع لأراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم بالسوق ومدى رضائهم عن السلع والكميات المتوفرة به.

كما إطمأن محافظ الجيزة من التجار على سهولة الإجراءات الخاصة بإدخال وعرض السلع والخدمات الخاصة بهم وناشدهم بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بإدارة السوق والأسعار المعلنة دون مغالاة.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاءات الجارية بمحيط السوق والتي تشمل تمهيد الطرق المحيطة به وتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة والرامبات الخاصة بذوى القدرات.

وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الإنتهاء من شبكات الإطفاء وإجراءات الحماية المدنية ومنع أي معوقات لحركة المارة أمام مخارج الطوارئ وفتحات التهوية.

كما كلف المحافظ على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لمنظومة النظافة بالسوق لمنع تراكم أية مخلفات بمحيطه للحفاظ على المظهر الحضارى وذلك بالتعاون مع إدارة السوق والتجار.

IMG-20240716-WA0006

IMG-20240716-WA0007

IMG-20240716-WA0004

IMG-20240716-WA0005

IMG-20240716-WA0001

IMG-20240716-WA0003

IMG-20240716-WA0000