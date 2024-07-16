تفاصيل برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة حلوان

أحمد جودة - القاهرة - لطلاب الثانوية العامة

يسعى برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الإنجليزية - برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية جامعة حلوان إلى إعداد المعلم إعدادا أكاديميا ومهنيا وثقافيا من خلال برامجها ألمتميزة بما يؤهله للمنافسة والتميز فى مجتمع المعرفة والتكنولوجيا ومواجهة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا خصوصا مع تطوير مهارات الباحثين بما يحقق التنمية المهنية المستدامة، وتوفير خدمات تربوية لتحقيق الشراكة بين الكلية والمجتمع.



يهدف البرنامج إلي إعداد المعلمين ذوى القدرة على إنتاج المعرفة العلمية واستخدامها وظيفيًا في ممارساته المهنية، اكساب الطلاب المعلمين المهارات التربوية وما يرتبط بها من مهارات مهنية في مجال تعليم وتعلم العلوم عمومًا، والكيمياء خصوصًا.

هذا ويقبل البرنامج الطلاب من خريجى الثانوية العامة من التخصصات العلمية، وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية، ويمنح البرنامج شهادة البكالوريوس فى العلوم والتربية (كيمياء انجليزى).



كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل في مدارس التعليم العام والخاص باللغة العربية والإنجليزية، في مجال المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتدريس وتعلم وتقويم العلوم