نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تلقّي الطعون والتنازلات بانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال الطعون المتعلّقة بمرشحي عضوية مجلس الإدارة؛ حيث بلغ عددهم 16 زميل/ة وذلك في إطار الانتخابات التي ستختار 6 أعضاء لمجلس الإدارة.

وتستقبل اللجنة الطعون والتنازلات خلال اليومين المقبلين، يومي 16 و17 يوليو 2024، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024 في مبنى النقابة.

أسماء المرشحون:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).