نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رقم 2239 لعام 2024: تحديد موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، قرارًا هامًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحديد موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو 2024.

يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال بالذكرى الوطنية المهمة لثورة 23 يوليو، والتي تعد مناسبة مميزة في تاريخ مصر.

نص القرار

وفقًا للمادة الأولى من القرار رقم 2239 لعام 2024، يتم تحديد يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والخاص.

تم اختيار هذا الموعد بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، لتعطيل العاملين من أجل الاحتفال الكامل بعيد ثورة 23 يوليو.

يأتي هذا القرار لتمكين جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة من الاستمتاع بالاحتفالات بالطابع الوطني لعيد ثورة 23 يوليو، الذي يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث.

إن تعطيل هذا اليوم يساهم في تعزيز الروح الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن.