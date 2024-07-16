الخشت يجتمع مع مجلس أمناء مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مجلس أمناء مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الأمناء، لمناقشة آخر تطورات الأعمال فى المشروع، واتخاذ القرارات في عدد من الملفات المتعلقة به وإنجازه على الوجه الأكمل.

واستعرض مجلس الأمناء حجم تقدم الأعمال في المشروع باعتباره مشروعا قوميا ضخما؛ وأشاد المجلس بحجم التطور والإنجاز في السنوات الأربعة الأخيرة، وبدعم قوى ومستمر ومتنامي من القيادة السياسية والدولة المصرية، حيث تسابق إدارة الجامعة والمؤسسة الزمن ليكون المشروع القومي جاهزًا لاستقبال الحالات المرضية في أسرع وقت ممكن بعد أن تم إنجاز أعمال المرحلة الأولى بمسطح مبان نحو 240 ألف م2 والتي تضم كافة الخدمات الرئيسية والمساعدة لعلاج مريض السرطان.

وقد أشاد مجلس الأمناء بجهود الدكتور الخشت الكبيرة في الإنجاز والتغلب على التحديات التي واجهت المشروع والوصول بالمشروع إلى نسبة إنجاز عالية حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وتحقيق نسبة إنجاز كلي كبيرة ظهرت من خلال التقرير الذي عرضه الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام على مجلس الأمناء حول آخر المستجدات بشأن إنشاءات مشروع مستشفى 500500، حيث بلغت نسب الانتهاء من تنفيذ الأعمال الكلية (78.5%)، فيما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية، إلى جانب الانتهاء من مبنى إقامة المرضى والخدمات الطبية بنسبة (73%)، ومبنى محطة الخدمات المركزية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المرضى الجدد بعد افتتاح المستشفى نحو 34،000 مريضًا سنويًا.

ويجرى حاليًا العمل على استكمال الفرش والأجهزة والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وينتظر تشغيل جزء من المستشفى تجريبيًا في القريب العاجل، واستقبال المرضى خلال الفترة المقبلة للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصري، والأخذ بيده في مواجهة هذا المرض الغادر، مستعينين بأفضل وأحدث نتاج للعقول الطبية بالعالم.

وتعد مستشفى 500 500 مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج كافة الأعمار وكافة أنواع الأورام بسعة 360 سرير بالقسم الداخلي، و180 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، كما تضم 21 غرفة عمليات كبرى، و5 أجهزة للعلاج الإشعاعي، وأقسام أشعة تشخيصية متكامل (22 جهاز)، وأشعة تداخلية (5 غرف)، ومناظير ضوئية متكامل، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من عيادات تشخيص وعلاج الأورام والتخصصات العامة المساندة، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كما يقدم المستشفى خدماته للمرضى الأطفال بما يوازي نحو 40% من طاقته الإجمالية، إلى جانب مركز الأبحاث والتدريب والذي يعمل فعليا منذ 7 سنوات، ويضم المحاكيات المختلفة لأنشطة تشخيص وعلاج الأورام لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين.

مستشفى 500500 بلغت نسب الانتهاء من تنفيذ الأعمال الكلية (78.5%)

كما يضم المستشفى معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كافة العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والتدريب الجراحي، كما تضم المستشفى معهدا لإعداد تمريض ومساعدي تمريض الأورام.

وقد تم تصميم المشروع وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بواسطة المكتب الأمريكي العالمي SOM (سكيدمور، أوينغز، وميريل)، فرع بنيويورك، وهو من المكاتب واسعة الخبرة الواسعة في تصميم المستشفيات، لا سيما المختصة بأبحاث وعلاج السرطان، وذلك بدعم المجتمع المدني متمثلا في مؤسسة المعهد القومي للأورام الجديد (مؤسسة 500 500) التي يرأسها الدكتور محمد الخشت.