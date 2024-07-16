نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء يوضح حقيقة عودة يوم الأحد كيوم عمل أون لاين اعتبارًا من أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يزعم عودة يوم الأحد كيوم عمل أون لاين للموظفين اعتبارًا من أغسطس القادم، مما أثار الكثير من الجدل والاستفسارات.

ولكن، أكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.

في بيان رسمي، نفى مجلس الوزراء بشكل قاطع أن يكون هناك أي قرار بعودة يوم الأحد كيوم عمل أون لاين للموظفين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، كما تم تداول في الفيديو المنتشر.

أوضح المجلس أن الفيديو المتداول يعود لعام 2023، ويتعلق بقرار سابق صدر خلال شهر أغسطس للعام الماضي فقط، ولم يتم مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص المجلس على نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة، وتحذير الجمهور من التأثير بالشائعات والأخبار المضللة التي لا أساس لها من الصحة.

كما ناشد المجلس وسائل الإعلام بضرورة التأكد من الحقائق قبل نشر أي معلومات تؤثر سلبًا على الرأي العام.

للإبلاغ عن أي شائعات أو للحصول على معلومات إضافية، يمكن التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب المخصصة أو البريد الإلكتروني المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

للتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

- أرقام الواتس آب: 01155508688 - 01155508851

- البريد الإلكتروني: [email protected]