نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تجتاح مصر: تأثيراتها وتوصيات للزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بداية موجة شديدة الحرارة تجتاح مصر، وذلك بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبيب، المعروف بـ "أبواللهاليب – طيّاب الزبيب".

هذه الموجة الحارة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يسيطر على الأجواء خلال الأيام العشرة القادمة.

وفقًا لتصريحاته عبر الموقع الرسمي للمركز، من المتوقع أن تتعرض البلاد تدريجيًا لموجة جديدة من الحرارة العالية، حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 41 درجة مئوية في شمال البلاد و45 درجة مئوية في جنوبها.

هذه الموجة متوقع أن تبدأ من يوم الأربعاء 17 يوليو وتستمر على الأقل لمدة 10 أيام.

السبب والتأثيرات

تعود أسباب هذه الموجة الحارة إلى امتداد منخفض الهند، الذي يسبب موجات حارة شديدة في مصر خلال هذه الفترة من العام.

تتعرض مصر خلال هذه الفترة إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مع زيادة نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد من شدة الاحساس بالحرارة.

تأثيرات الموجة الحارة في مصر

زيادة حاجة المحاصيل للمياه

ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الليل مما يزيد من احتياجات المحاصيل للري بنسبة تتجاوز 15-20% عن المعدل الطبيعي.

زيادة في الإشعاع الشمسي

مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الإشعاع الشمسي بشكل كبير، مما يزيد من خطر التعرض للشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة، مما يزيد من احتمالية إصابة الثمار بلسعات الشمس.

ارتفاع الرطوبة النسبية

تزداد الرطوبة النسبية صباحًا مما يزيد من تشكل الندى والرطوبة على أسطح النباتات، مما يخلق ظروفًا مناسبة لانتشار بعض الأمراض مثل البياض الزغبي والانثراكنوز.

التوصيات والإجراءات الزراعية

ضبط فترات الري

ينصح بتقريب فترات الري خاصة للمحاصيل الحديثة، مع تجنب الري خلال فترة الظهيرة والاعتماد على الري بالتنقيط لتقليل تبخر المياه.

التسميد الزراعي

للمحاصيل في مرحلة العقد، يوصى بإضافة سلفات البوتاسيوم والمغنسيوم لدعم نمو المحاصيل ومقاومتها للظروف الجوية القاسية.

مكافحة الآفات

يجب فحص زراعات الذرة والمحاصيل الأخرى للتأكد من عدم وجود إصابات بالآفات المعروفة كدودة الحشد والندوة العسلية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتحكم بها باستخدام المبيدات المناسبة.

الوقاية من الأمراض

ينصح برش الثمار المعرضة للشمس بمحلول مناسب للحماية من الأمراض الناجمة عن التعرض المباشر للشمس.

التحكم في الرطوبة

مع ارتفاع الرطوبة صباحًا، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض التي تنتشر بسبب هذه الظروف مثل لفحة الساق الصمغية.