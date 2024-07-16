نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يطمئن على معدلات سير العملية الإنتاجية بحلوان للمسبوكات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على تفقد شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة وذلك للإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالشركة، وقد رافق سيادته عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استهل الوزير " محمد صلاح " الجولة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس / عزت غريب السيد فليفل رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم إستعراض الخطط المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء والعمل على زيادة الإنتاجية.

وخلال اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أنه سيتم إستكمال ما بدأناه خلال السنوات الماضية من جهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي، مضيفًا أن الدولة المصرية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكان " الإنتاج الحربى " من خلال شركاته التابعة والعاملين المخلصين جزء من هذه الإنجازات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سنسعى وبقوة لتحقيق المزيد من النجاحات لدعم الإقتصاد القومى.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية تضمنت المرور على المسبك الجديد بالشركة (م/ ۹ الحربي) والذي تم إنشائه لتلبية إحتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية ( ٢٠) ألف طن، كما تفقد سيادته خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد) والتى يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة محطة تجهيز الرمال الجديدة " فيوران " بالمسبك الجديد " سنتو " والتى تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ( مصنع ٩ الحربى ) وتعد هذه المحطة أحد أهم مستلزمات صناعه الإنتاج حيث تهدف إلى رفع جودة المنتج النهائى بالمواصفات القياسية المطلوبة وتعمل هذه المحطة وفق أحدث تكنولوجيا الإنتاج بالرمال والتى تحد من الهالك فى الصناعة مما يؤدى إلى تحسين الهيكل الاقتصادى للشركة وتقليل الخسائر.

حرص أيضًا الوزير " محمد صلاح " خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدًا ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعًا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة وإلى جانب هذا توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بالشكر والتقدير للعاملين بالشركة خاصة هؤلاء العاملين الذين يعملون امام الافران لتحملهم المشقة وحرصهم علي مواصله عملهم في هذه الظروف وتحملهم الوقوف امام درجات الحرارة المرتفعة نتيجة عمل هذه الأفران، كما وجه سيادته وحث كافة العاملين علي ضرورة الإلتزام بإرتداء مهمات الامان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصا علي سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم .

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر بأن شركة حلوان للمسبوكات ( م/ ۹ الحربى ) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

رافق السيد الوزير خلال الجولة كل من المهندس / إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس/ رحاب الدين عبد الفتاح المشرف على القطاعات الفنية، والمهندس / أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، والمهندس / عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي، والسيد / محمد أحمد محمود درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والسيد / محمد فتحي رئيس قطاع الأمن، والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة.