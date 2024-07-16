نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة شاشة فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحديد وضبط مرتكب واقعة العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.

وقالت إنه: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة».

تابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، وإعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج».

اختتمت البيان: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية».