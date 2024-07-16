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عاجل:- الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة شاشة فيصل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحديد وضبط مرتكب واقعة العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.

وقالت إنه: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة».

تابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، وإعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج».

اختتمت البيان: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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