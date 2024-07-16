نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك في مؤتمر دولي بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في المؤتمر الدولي الذي عُقد في إيطاليا، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني، ووزير الصناعة الإيطالية أدولفو أورسو، ووزير الثقافة جنارو سانجيليانو، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول الأفريقية.



في كلمته، أعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بحضور هذا الحدث الهام، مقدمًا شكره للحكومة الإيطالية ووكالة الفضاء الإيطالية على الدعوة الكريمة. وأكد على العلاقة التاريخية المتينة بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى التعاون الديناميكي بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء.

وقال الدكتور صدقي: "تتمتع مصر بتاريخ عريق في علم الفلك، مما يضفي خبرات لا تقدر بثمن ورؤية استراتيجية لجيراننا. وقد أظهرت مصر وإيطاليا قدرتهما على العمل معًا لدعم الدول الأخرى، حيث تمتد مساهمات مصر إلى مشاركة معرفتها ومواردها مع الدول الأفريقية."



وأضاف الدكتور صدقي أن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين مصر وإيطاليا في أبريل 2024 بشأن التعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية تمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة بين البلدين. وأوضح أن هذه الشراكة تعتمد على تبادل الخبرات والاحترام المتبادل، وستشهد تعاونًا وثيقًا بين العلماء والمهندسين من الجانبين في مبادرات بحثية رائدة.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية أظهرت التزامها ببناء القدرات من خلال برامج التدريب الأفريقية منذ عام 2021، حيث شملت 53 متدربًا من 24 دولة أفريقية. وتركز هذه التدريبات على استخدام تطبيقات الفضاء لإدارة موارد المياه، والأمن الغذائي، والزراعة، واستخدام الأراضي، مشيرًا إلى أهمية مساهمة الخبراء الإيطاليين في دعم هذه البرامج.

كما تحدث الدكتور صدقي عن مشروع "ClimCam" التعاوني الأفريقي الذي يشمل مصر وكينيا وأوغندا، والذي يهدف إلى تصميم وتصنيع ونشر كاميرا استشعار عن بعد على متن محطة الفضاء الدولية. وأكد على أهمية هذا المشروع في مراقبة الأنماط المناخية وتقييم الكوارث الطبيعية وتتبع التغيرات البيئية.



في ختام كلمته، أعلن الدكتور صدقي عن مبادرة القمر الصناعي للتنمية الأفريقية، لبناء قمر صناعي "تم بناؤه من قبل إفريقيا من أجل إفريقيا" بالتعاون بين كينيا ونيجيريا وغانا وأوغندا والسودان. وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وتمكين الدول الأفريقية من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الأقمار الصناعية الموثوقة.



وأكد الدكتور صدقي أن هذا التعاون لا يعزز فقط تقدم مصر وإيطاليا في مجال الفضاء، بل يلهم أيضًا الأجيال القادمة لمتابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويسهم في المجتمع الفضائي العالمي.