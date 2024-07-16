نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرقاوي: إبداع طلاب طنطا يعزز التعاون بين العلم والصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك (Chem.Tech) للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، عن سعادته بجهود طلاب جامعة طنطا، وذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة طنطا، حيث كان محكمًا للمشاريع المقدمة من الطلاب والخريجين.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة نانسي الحفناوي، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ياسر عبده، منسق جامعة طنطا لرعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.

قدم "الشرقاوي" الشكر لقيادات جامعة طنطا على اختياره ضمن لجنة المحكمين لمشاريع الطلاب، مشيرًا إلى أن التعاون بين كيم تك وجامعة طنطا يأتي في إطار البروتوكول المبرم بين الطرفين بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية، والاطلاع على الأفكار الإبداعية والمشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها بين الجهات العلمية والبحثية والمؤسسات الصناعية.

في سياق آخر، شارك المهندس أحمد الشرقاوي في ملتقى الباحثين الثالث عشر تحت عنوان "الصناعة.. مشاكل وحلول" المقام بكلية العلوم جامعة المنصورة. وألقى "الشرقاوي" محاضرة تضمنت توضيح رؤية وخدمات ومنتجات شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية، والتطور الهائل لتصنيع الأجهزة المعملية على أرض مصرية بمواصفات عالمية، إلى جانب خطة كيم تك في الانفتاح على المجتمع العلمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لخدمة الصناعة الوطنية.

تم تكريم رئيس مجلس إدارة كيم تك على هامش الملتقى برعاية وحضور الأستاذ الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور إيهاب عبد اللطيف، وكيل كلية العلوم للدراسات.

شارك "الشرقاوي" أيضًا في لجان تحكيم مشاريع تخرج الطلاب في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، مشيدًا بقدرة الطلاب على تقديم مشروعات تخرج تليق بمتطلبات المجتمع خلال الفترة القادمة وتقوم على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد أهم أدوات التطوير في العالم اليوم.

وأكد "الشرقاوي" أن الهدف الرئيسي لشركة ومصنع كيم تك هو تطوير الصناعة الوطنية، بعد أن تمكن فريق عمل كيم تك من تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة بأيادي مصرية وبجودة عالمية تعتمد على أسس العلم الحديث، ومواكبة آخر التطورات في عالم الصناعة واستخدام التكنولوجيا لتقديم أفضل منتج بحثي لكافة الطلاب والباحثين.