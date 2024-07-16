نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة المعاشات بنسبة 15% في مصر: كيفية حساب المعاش وخطة رفع سن المعاش تدريجيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الدكتورة مايا مرسي، عن قرار بزيادة سنوية تصل إلى 15% لأصحاب المعاشات، ضمن خطة الدولة لحماية محدودي الدخل وكبار السن، وذلك لدعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم المتزايد.

تفاصيل الزيادة تأتي في سياق استمرار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يشمل القرار كافة مستفيدي نظام التأمينات والمعاشات في مصر.

وتمثل هذه الزيادة استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد وزيادة أعباء المواطنين.

كيفية حساب المعاشات

وفقًا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم حساب المعاش بناءً على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي تم تقديمها خلال فترة الاشتراك.

يراعى في ذلك عدم إدراج شهر البداية أو شهر النهاية بالكامل إلا إذا كانا شهرين كاملين، ويتم زيادة المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال فترة الاشتراك.

خطة رفع سن المعاش تدريجيًا

وتشمل الإصلاحات أيضًا خطة لرفع سن المعاش تدريجيًا، بهدف مواجهة العجز المالي في نظام المعاشات.

فمن المخطط رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2032، و62 عامًا في يوليو 2034، ثم 63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وأخيرًا 65 عامًا في يوليو 2040.