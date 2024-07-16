شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا حتى الصباح الباكر، يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الانحاء ، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.





وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدًا - أن شبورة مائية خفيفة تسود الأجواء صباحا على بعض الطرق الزراعية والسؤيعة والقربية من المسطحات الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاة الرياح، شمالية غربية، فيما يتوقع أن أن تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى المترين، واتجاه الرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الادارية 38 27

6 اكتوبر 38 26

بنها 38 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 38 24

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 31 25

بورسعيد 33 27

الاسماعيلية 39 27

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 28

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 39 29

طابا 39 27

شرم الشيخ 41 31

الاسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 31 24

السلوم 33 23

سيوة 39 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 29

حلايب 38 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 26

المنيا 39 24

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى / الصغرى

مكة 42 29

المدينة 45 32

الرياض 44 31

المنامة 41 35

أبوظبى 42 33

الدوحة 44 35

الكويت 48 35

دمشق 38 19

بيروت 31 26

عمان 35 21

القدس 33 21

غزة 31 26

بغداد 46 30

مسقط 35 33

صنعاء 30 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 25

تونس 36 22

الجزائر 30 22

الرباط 27 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى / الصغرى

أنقرة 2 19

إسطنبول 35 26

إسلام آباد 38 26

نيودلهى 36 28

جاكرتا 33 23

بكين 34 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 24

أثينا 38 28

روما 39 20

باريس 27 16

مدريد 36 21

برلين 25 14

لندن 25 14

مونتريال 29 19

موسكو 30 21

نيويورك 34 23

واشنطن 35 23

نواكشوط 28 24

أديس أبابا 21 13