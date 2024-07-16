الحكومة: 24.5 مليون مريض ترددوا على المستشفيات الجامعية خلال العام الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهم الإنجازات التي تحققت، كانت في ملف المستشفيات الجامعية، موضحًا أن إجمالي عددها بلغ 126 مستشفى جامعيًا في عام 2023 مقارنة بعدد 88 مستشفى جامعيًا في عام 2014، وبلغ إجمالي عدد الأسرة الطبية نحو 34.2 ألف سرير في 2023 مقارنة بنحو 28.6 ألف سرير في عام 2014.

وأضاف الوزير خلال اجتماع المجلس القومي للسكان مع رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد أسرة الرعاية زاد إلى نحو 4 آلاف سرير عام 2023 مقارنة بعدد 3 آلاف سرير عام 2014، وبلغ إجمالي عدد أسرة الحضانات 856 سريرًا عام 2023 مقارنة بعدد 656 سريرًا عام 2014.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بلغ 24.5 مليون شخص في عام 2023، مقارنة بـ 16 مليون شخص عام 2014، بالإضافة إلى إجمالي عدد 3.5 مليون مريض طوارئ عام 2023 مقارنة بمليوني مريض عام 2014. وشهدت المستشفيات الجامعية إجراء 887 ألف عملية نمطية و200 ألف عملية معقدة عام 2023 مقارنة بـ 460 ألف عملية نمطية و60 ألف عملية معقدة عام 2014، مع خدمة 1.25 مليون مريض غسيل كلوي عام 2023 مقارنة بعدد 830 ألف عام 2014.

كما شهد ملف المستشفيات الجامعية تطويرًا ملحوظًا بإجمالي 160 مشروع تطوير للمستشفيات الجامعة في 33 مستشفى و127 مشروع رفع كفاءة وتطوير بنية تحتية بإجمالي 19 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنها اسهمت خلال فترة التقرير بإنهاء الإجراءات لعدد 375 ألف حالة تقريبًا من إجمالي 471.5 ألف حالة، بنسبة إنجاز 80% من قوائم الانتظار المسندة، وذلك في تخصصات جراحة الأورام والعظام والعيون والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب المفتوح وزراعة القوقعة والكبد والكلي والقسطرة المخية والقلبية.

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية شاركت أيضًا بعدد 19 مستشفى جامعيًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وكذلك المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للقولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم، فضلًا عن المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بمشاركة 33 مستشفى جامعيًا، حيث تم تقديم 81 ألف استشارة طبية لعدد 131 ألف حالة.