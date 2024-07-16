وزير الدولة للإنتاج الحربي: لجان متخصصة لدراسة مقترحات العاملين وأفكارهم البحثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل "الإنتاج الحربي"؛ للدراسة المبدئية لمقترحات العاملين وأفكارهم البحثية وشكواهم، مشيرا إلى الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بالجهات التابعة للوزارة والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجهم والعمل على حلها، خاصةً وأنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم الثلاثاء، بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العملية الإنتاجية بالشركة.

ووجه الوزير بتخصيص رقم خاص؛ لتلقى مقترحات العاملين وأفكارهم البحثية وشكواهم، واستقبال مختلف الشكاوى والمقترحات والأفكار على الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونوه إلى أن الجميع يعمل على توفير احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولًا لكل المسئولين داخل الوزارة، مضيفًا أنه سيتم تحديد الموضوعات البحثية والابتكارات التي تتوافق ومتطلبات العصر ويمكن أن تخدم المجتمع وتعود بالنفع على الدولة لكي يتم استقبال مبتكريها؛ لمناقشة إمكانية التعاون المشترك لتنفيذها.