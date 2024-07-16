نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في حضور الدكتور محمد جبر، منسق عام المبادرة ببني سويف، معاون المحافظ، السيدة المهندسة هبة الباجي، مدير عام منطقة تعمير بني سويف "جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد"، والمهندس مصطفى صابر، شركة دار الهندسة، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.





وناقش نائب المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ، والتي تضمنت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعات: "الصحة ، والإسعاف ، التضامن الاجتماعي والمجمعات الخدمية والزراعية ، ومشروعات وزارة التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية في مجال الأسواق والمواقف وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزي ببا وناصر ، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير وشركة دار الهندسة، حيث تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ ومناقشة توفير بعض المتطلبات لسرعة الانتهاء من بعض المشروعات في بعض القطاعات حيث أكد نائب المحافظ ضرورة الالتزام بتوجيهات المحافظ، من حيث المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، والتوجيه بإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ.

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